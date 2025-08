L'Associazione Gemellaggio consegna una donazione a L'Alveare

Il ringraziamento

Un gesto di riconoscenza e l'auspicio di continuare nell'ottica della collaborazione.

Un gesto di gratitudine, un segno di riconoscenza tra associazioni a Olgiate Comasco.

La consegna

Mercoledì 30 luglio l’Associazione Gemellaggio Olgiate Comasco Liancourt ha consegnato a L’Alveare 500 euro in segno di ringraziamento e sostegno. Presenti per il Gemellaggio Maria Lisa Noghera, vicepresidente, Giuliana Casartelli (tesoriere), Carmen Gioia (segretario). Consegna effettuata a Raffaele Cantacesso, presidente dell'associazione L'Alveare.

La lettera del presidente

Ad accompagnare la donazione, una lettera firmata dal presidente Marco Cesana: "Desidero esprimere il nostro ringraziamento alla vostra associazione per l’ospitalità e la collaborazione offerta in occasione del ricevimento dei nostri amici francesi durante il consueto scambio culturale tra le nostre città. Il vostro contributo è stato importante per la riuscita dell’evento e ha rappresentato un esempio concreto di spirito di accoglienza e di sincera cooperazione tra realtà del nostro territorio".

L'invito a collaborare ulteriormente

Con la consegna del sostegno economico è stato sottolineato anche come e quanto possa essere significativo continuare nel solco di una reciproca collaborazione. Un vero e proprio esempio di condivisione che valorizza le rispettive attività.