L'"Incontro" organizza una gita con Leonardo da Vinci

L'associazione "Incontro" di Villa Guardia ha programmato, per domenica 25 maggio, una passeggiata tra i luoghi di Milano più importanti per Leonardo da Vinci.

Alla scoperta di Leonardo Da Vinci con "Incontro"

Ad accompagnare i partecipanti ci sarà un attore che vestirà i panni di Leonardo e che guiderà loro alla scoperta dei luoghi dove il grande genio dell’umanità ha vissuto e lavorato, delle sue abitudini quotidiane, delle sue idee e dei suoi segreti. Durante la gita ci sarà possibilità di ammirare anche il Teatro alla Scala, Palazzo Reale, piazza Mercanti, Pinacoteca Ambrosiana, Castello Sforzesco, oltre ad alcune chicche dei suoi anni più produttivi alla Corte di Ludovico il Moro. Il ritrovo è previsto per le 16, in piazza della Scala.

La passeggiata durerà circa 90 minuti. Per partecipare bisognerà prenotarsi entro il 24 aprile, versando una quota di 22 euro per gli adulti e 18 euro per i ragazzi tra i 7 e i 15 anni. I bambini fino ai 6 anni potranno prendere parte alla visita gratuitamente. L'iniziativa verrà confermata con un base minima di 25 iscritti. Per prenotarsi o richiedere informazioni ci si potrà rivolgere a Grazia Castellani, tramite il numero 329-0044875, oppure scrivendo una e-mail al seguente indirizzo: castellani.grazia52@gmail.com.