Il “Caffè dei Lettori” presenta il libro di Giancarlo Dossena

"La faccia nascosta della luna", nuova opera di Giancarlo Dossena, verrà presentata dal “Caffè dei Lettori” in un evento appositamente organizzato.

Il “Caffè dei Lettori” ospita l'autore Giancarlo Dossena

Sabato 17 maggio, alle 16, si terrà la presentazione del nuovo libro di Giancarlo Dossena. L'evento avrà luogo al centro "Incontro", situato in via Vittorio Veneto 51, a Villa Guardia. L’iniziativa - che conterrà anche un dialogo con la scrittrice, giornalista e pittrice Federica Rossi - è organizzata dal gruppo "Il Caffè dei lettori". Dopo l'esposizione si concluderà con un rinfresco. L'ingresso è gratuito, con la possibilità di prenotarsi contattando Grazia Castellani al seguente numero di telefono: 329-0044875.

“La faccia nascosta della luna”, come riportato da un tratto di "Riflessioni di Giancarlo Dossena" presente nel comunicato del gruppo di volontari, "è il racconto di un viaggio che, a differenza di quelli che hanno una meta certa, è un percorso verso l’ignoto. Ogni personaggio presente in queste pagine è in movimento, corporeo e spirituale verso qualcosa d’incerto, verso una ricerca interiore prima ancora che fisica. È un grande viaggio tra la realtà popolare atavica e le miserie di gente orgogliosa di quel poco di cui dispone ed è anche un ripercorrere a ritroso alcune fasi adolescenziali e oltre, fin tra le viscere generatrici materne. Un viaggio quest’ultimo che, quasi mai, si realizza e nel quale la natura è l’unica alleata che può aiutarne la riuscita. Un cammino che i protagonisti Salvatore, Mà e Maddalena sono riusciti a realizzare. Da ultima ma non certo ultima, la vera protagonista è la luna che traccia il solco lungo il quale tutti camminiamo. Un grande miraggio bianco, ritmico, che riappare regolarmente e che dona certezze, ma anche sogni da inseguire, da coltivare e da trasmettere alle generazioni future, sempre".

Il programma di eventi e attività nel mese di maggio

L'associazione "Incontro" ha inoltre diffuso un'altra serie di iniziative che si svolgeranno nel mese di maggio. Per parteciparvi sarà necessario il tesseramento AnceScao (Associazione nazionale centri sociali, comitati anziani e orti). Sabato 10, alle 15, si riunirà il gruppo "Caffè dei lettori" con le consuete attività di lettura, mentre venerdì 16, alle 21, è prevista una serata informativa, sul benessere e sullo stile di vita, a cura di Fincopp Gruppo Ama. Venerdì 23, alle 20.30, un momento dedicato al cinema: verrà trasmesso il film "Giurato numero 2" di Clint Eastwood. Alle 16 di domenica 25 maggio è prevista una gita nella città di Milano, alla scoperta di Leonardo Da Vinci e dei luoghi, del capoluogo lombardo, più significativi per l'uomo della Gioconda. Mercoledì 28, alle 20.30, proposto un secondo incontro informativo con Fincopp Gruppo Ama: questa volta dedicato all'ossigeno-ozono terapia. Il 31 maggio sarà un giorno speciale: verranno festeggiati, nel pomeriggio, i 25 anni dell'associazione "Incontro".

Anche per questo mese sono previste delle attività motorie. Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, alle 15, un momento dedicato alle camminate. Tutti i lunedì, dalle 9.30 alle 10.20, sarà il turno del pilates, con l'aiuto di Daniella. Infine tutti i mercoledì, dalle 9.30 alle 10.30, toccherà alla ginnastica, con il contributo di Cristina. Non mancherà di certo lo spazio dedicato al burraco. Tutti i martedì, alle 20.30, previsto un torneo. Venerdì 9, 16 e 23 maggio, alle 14.30, si giocherà a scuola. Si concluderà, venerdì 30 alle 14.30, con un minitorneo.

Le serate di ballo e i servizi offerti

Il gruppo di volontari include, come sempre, delle attività di ballo. Tutti i lunedì, alle 15, un'ora di balli di gruppo con dj Aldo. Sabato 3, alle 20.30, serata con dj Giancarlo. Nei restanti sabati - 10, 17, 24 e 31, alle 20.30 - altre serate con dj Aldo. Come ultimo, ma non per ordine di importanza, i servizi di assistenza. Ogni sabato, dalle 16 alle 22, disponibile lo sportello turismo, dedicato a vacanze e gite. Martedì 6 e 20 maggio, dalle 10 alle 12, lo sportello digitale che aiuta a muoversi on-line. Previsti anche servizi di assistenza patronato, con Ital Uil (tutti i lunedì dalle 11.30), Cisl (tutti i mercoledì dalle 9.30) e Cigl (tutti i giovedì dalle 9.30). Disponibile, su appuntamento, anche uno sportello d'ascolto psicologico al seguente numero: 347-7100931.