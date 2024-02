L'Associazione Nazionale Carabinieri presenta il suo nucleo motociclisti

Si è tenuta venerdì mattina, il 16 febbraio 2024, in piazza Garibaldi a Cantù la presentazione del nucleo motociclisti dell'Anc Cantù, l'associazione Nazionale Carabinieri.

L'evento

L'occasione è servita anche per fare il conto degli interventi effettuati sul territorio canturino nel corso del 2023: sul territorio del Comune di Cantù se ne contano 229, a Senna Comasco 101, a Como 38 e infine altri 29 in tutto il resto del territorio, per un totale di 397 interventi.