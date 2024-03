L'associazione S.I.L.V.I.A si unisce ne Il Giardino di Luca e Viola

Passaggio di consegne, martedì 26 marzo, all’ospedale Sant’Anna di Como: i fondatori dell’associazione S.I.L.V.I.A (Sorridere illumina la via infondendo allegria) Lydia Salice e Antonio Bizzozero, hanno ufficializzato ad Angelo Selicorni, primario della Pediatria-Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile, a Ludovico Barassi, presidente della Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani e al direttore della Fondazione Mariani Franco Navone, che il sodalizio andrà a confluire nell’associazione “Il Giardino di Luca e Viola”, guidata dal presidente Alberto Molteni.

La scelta

“Nel 2010 avevamo deciso di fondare l'associazione per realizzare il sogno di nostra figlia Silvia: aiutare il reparto pediatrico. Con gli anni siamo cresciuti e siamo felici di aver aiutato tanti bambini e tante famiglie - raccontano Lydia Salice e Antonio Bizzozero - In questo percorso abbiamo conosciuto molte persone che, condividendo il nostro impegno, sono diventate amici e che sono oggi a questo tavolo. Abbiamo scelto di lasciare ad Alberto (Molteni, ndr) il nostro progetto perché stimiamo la persona e i “suoi” volontari, molto concreti e trasparenti. Inoltre, siamo certi che il Giardino sia davvero il posto giusto dove continuerà a sognare di aiutare sempre più bambini”. “Il Giardino di Luca e Viola nasce da un dolore: la perdita dei miei figli - spiega Alberto Molteni - Proprio questo ci ha spinto, e spinge ancora oggi tutti gli amici del Giardino, a vivere il dono come un atteggiamento quotidiano. Con questo spirito abbiamo deciso di dare continuazione al progetto di S.I.L.V.I.A e sostenere le attività pediatriche di Asst Lariana. Vorremmo essere il luogo dove possono ritrovare un sorriso anche i bambini meno fortunati e le loro famiglie. Abbiamo un motto che oggi con Fondazione Mariani, il dottor Selicorni e il suo staff, gli amici Antonio e Lidia, sembra calzare a pennello e con cui vorrei sigillare questo nuovo percorso “Insieme si vince, sempre”. “Pensavo che la collaborazione tra la nostra Fondazione, l’associazione S.I.L.V.I.A e la Pediatria di Asst Lariana, che ospita il nostro Centro Fondazione Mariani per il Bambino Fragile, costituisse un trio di successo - sottolinea il presidente Barassi - Dopo l’incontro con Il Giardino di Luca e Viola, direi che si tratta di un bel quartetto. Una sinergia tra enti impegnati nella cura dei bambini con malattie rare che, siamo certi, ci permetterà di fare ancora di più per questi bimbi speciali”. “L’incontro di oggi ci ricorda che l’unione fa la forza e che dobbiamo lavorare tutti insieme mettendo al centro del nostro operato i piccoli pazienti e le loro famiglie - sottolinea il dottor Selicorni - Nel corso degli anni i fondi messi a disposizione dall’associazione S.I.L.V.I.A hanno consentito la realizzazione di una doppia progettualità, all’ospedale di Cantù nell’ambito della Neuropsichiatria infantile e all’ospedale Sant’Anna per le malattie rare e genetiche. A nome di Asst Lariana ringraziamo Lydia e Antonio per la loro preziosa presenza in tutti questi anni e siamo certi che continueranno ad esserci vicini”.

L'ufficializzazione del passaggio di consegne avverrà il 18 aprile alle 21 e si svolgerà nella Sala Zampese nella sede della Cassa Rurale di prestiti e risparmio - Bcc di Cantù, in corso Unità d’Italia 1. L’evento è aperto al pubblico, previa prenotazione alla mail info@ilgiardinodilucaeviola. org

L'Associazione S.I.L.V.I.A

L'associazione S.I.L.V.I.A, presieduta da Lydia Salice, è nata a fine 2010 nel ricordo di Silvia, una ragazza speciale che conoscendo le difficoltà e il disagio della permanenza in ospedale, ha voluto offrire ai piccoli degenti delle strutture sanitarie il dono più bello: il sorriso. Ed è intorno a questo dono che ruotano le attività dell'associazione che punta soprattutto a rendere più serene e meno traumatiche le giornate dei piccoli pazienti ricoverati.

Importanti i finanziamenti stanziati per l'acquisto, in favore di Asst Lariana, di strumenti meno invasivi e che rendono più precise e veloci le diagnosi e le borse lavoro per garantire, ad esempio, la presenza di una neuropsichiatra infantile, una psicologa e una terapista alla Neuropsichiatria Infantile di Cantù e il supporto all'ambulatorio per i bambini fragili al Sant'Anna. Tutto parte dall'ascolto dei bisogni ed è per rispondere ai bisogni dei piccoli pazienti che l’associazione interviene, garantendo il necessario supporto economico. La strategia organizzativa è basata sul dono e sulla condivisione dei bisogni dei più fragili. Nella sofferenza e nel dolore si rischia di diventare tutti più egoisti. Splendida eccezione era Silvia, il cui esempio e la cui storia continuano a vivere attraverso la generosità dei volontari e dei sostenitori dell'associazione.

Associazione Il Giardino di Luca e Viola

“Il Giardino di Luca e Viola” è un’associazione di volontariato nata nel 2011 per ricordare due piccoli guerrieri, volati in cielo troppo presto. La sua volontà è essere un luogo accogliente, profumato come un giardino ben curato, in cui le famiglie e i bambini possono far crescere il sentimento dell’amore verso il prossimo. Un luogo di accoglienza, informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul significato e il valore del dono, attraverso la raccolta di fondi per la ricerca scientifica con cui sostenere progetti in ambito pediatrico, collaborando con enti e associazioni impegnati a fianco dei bambini. Un percorso quotidiano per condividere un sorriso e regalarlo anche ai piccoli che stanno vivendo un’infanzia più difficile di altri loro coetanei.

Il logo dell’associazione ricorda i bambini che hanno portato alla nascita di questo progetto: a noi piace pensare che Luca e Viola stiano “viaggiando su un sentiero dipinto d’arcobaleno, è un sentiero che non ha confini, lo possiamo vedere solo con gli occhi del cuore dove anche il buio si inchina alla Luce. Ai due piccoli e semplici fiori iniziali, la primula che simboleggia Luca e la Viola profumata, si sono aggiunti con il tempo un terzo fiore, quello di Simone, e una farfalla, che vola leggiadra verso il cielo come la piccola Chiara. Tutti loro continueranno a vivere per sempre dentro ognuno di noi, in un verde giardino, e magari a giocare insieme. A noi spetta il compito di coltivarlo, proteggerlo, farlo prosperare e tenerlo sempre vivo.

Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani

La Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani è dedicata alla neurologia infantile. La sua missione è cercare nuove strade e soluzioni per assistere i piccoli pazienti e le loro famiglie, per assicurare formazione di eccellenza al personale medico e paramedico, per raggiungere traguardi innovativi nella ricerca scientifica. I settori di intervento sono: Assistenza, Formazione e Ricerca. Grazie ai 5 Centri Fondazione Mariani presenti a Milano, Monza, Pavia e Como, è vicina ai bambini che esprimono bisogni speciali e si occupa di disabilità complesse, disordini del movimento, malattie metaboliche, deficit visivo e malattie genetiche rare. Con le sue 5 Reti di Ricerca che operano a livello nazionale, promuove il progresso e la condivisione delle conoscenze.

Sostiene inoltre 2 Centri di ricerca, uno sulle malattie mitocondriali pediatriche e uno sulle patologie motorie. Sin dagli esordi finanzia e realizza progetti in collaborazione con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e con le principali strutture e associazioni medico-scientifiche italiane che si occupano di neurologia infantile. Nella realizzazione dei progetti di assistenza, soprattutto sul territorio lombardo, è affiancata dalla Fondazione Mariani CARE ONLUS.