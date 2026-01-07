Lastre ballerini: in piazza Garibaldi si viaggia a 10Km/h

La pavimentazione di piazza Garibaldi presenta evidenti danni strutturali, come buche e avvallamenti, che compromettono la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale: disposto il limite di velocità a 10 km/h.

Il provvedimento

Alla luce del fatto che la centralissima piazza di Cantù necessita di un intervento radicale di ripristino, complesso e di importante durata

temporale e che nell’immediato è possibile adottare solo interventi puntuali di contenimento del dissesto strutturale, è stato disposto da parte dell’Amministrazione comunale che per garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti, occorre procedere all’istituzione del limite di velocità di 10 km/h per tutti i veicoli in transito su piazza Garibaldi, proprio a causa della presenza di dissesto stradale.

L’annoso problema

Le cosiddette lastre ballerine in piazza Garibaldi rappresentano un problema sin dalla loro posa. Malgrado i ripetuti interventi volti a sistemarle, la situazione negli anni è andata progressivamente peggiorando. Tra le ipotesi ora al vaglio dell’Amministrazione comunale vi è anche quella di asfaltare il tratto carraio della centralissima piazza canturina.