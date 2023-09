L'atleta della Nazionale di Short track su ghiaccio operato a Erba

L'intervento è stato eseguito dal dottor Luca Corti e dal dottor Luca Busnelli

E' stato seguito nel reparto di Ortopedia

Tommaso Dotti, della Nazionale di Short track su ghiaccio, è stato operato all'ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba per una frattura e l'intervento è andato bene. Lo conferma l'atleta, che ha subito un infortunio durante un allenamento di preparazione estiva per la prossima stagione. A seguito di una caduta su ghiaccio a circa 60-80 chilometri orari, ha riportato una frattura bi-ossea del terzo distale di gamba. Ha subito chiesto di essere ricoverato all’Ospedale Sacra Famiglia di Erba dove è stato operato dal dottor Luca Corti, ex medico della Nazionale Italiana di Sci di fondo e di Short track su ghiaccio, e dal dottor Luca Busnelli sotto la direzione del dottor Pier Angelo Catalano, primario di Ortopedia e Traumatologia.

Dotti ha espressamente richiesto l'intervento del dottor Corti

"L’incidente è avvenuto durante gli allenamenti di preparazione alla stagione a Bormio. Inizialmente sono stato trasferito all’ospedale di Sondrio; poi ho chiesto il trasferimento all’ospedale Sacra Famiglia di Erba, perché volevo essere operato dal dottor Corti – racconta lo sportivo - Mi aveva già trattato in passato per un altro infortunio e mi ero trovato molto bene. Essendo stato, inoltre, il nostro medico della Nazionale avevo e ho molta fiducia in lui».

Un rapporto di amicizia e fiducia con i ragazzi della Nazionale Short track su ghiaccio

"Mi ha fatto molto piacere che Tommaso abbia voluto essere operato da me, ha significato tanto. Durante il mio percorso di medico della Nazionale, ho instaurato un bellissimo rapporto di amicizia e fiducia con i ragazzi. L’intervento di Tommaso non è stato facile ma è andato tutto bene - racconta il dottor Corti - Io e il dottor Busnelli abbiamo trattato la frattura posizionando due placche per stabilizzare tibia e perone. Con le varie attenzioni e seguendo un corretto percorso riabilitativo tornerà presto in pista. Devo ringraziare anche il dottor Catalano per la sua disponibilità e fiducia; mi ha lasciato ampio spazio e possibilità di operare con le migliori tecniche e gli ultimi ritrovati di impianti e materiali in ambito ortopedico. Il successo dell’intervento e del post intervento è dovuto anche alla professionalità e alla preparazione del personale infermieristico e ausiliario di sala operatoria e di reparto".

Già in passato altri atleti avevano scelto il Sacra Famiglia

Tommaso Dotti non è l’unico sportivo della Nazionale che ha deciso di essere operato presso la struttura ospedaliera erbese. L’anno scorso, infatti, un compagno di Tommaso, Yuri Confortola, ha subito un intervento alla mano per una frattura scafoide carpale. I due atleti hanno vinto la medaglia d’argento nella staffetta 5000 metri ai Mondiali di Seul 2023.