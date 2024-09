L’attesa è finita: il “September Bier Fest” inizia stasera

Birra, cucina baverese, divertimento e solidarietà: la grande festa inizia stasera con il “September Bier Fest” all’interno del parco comunale di Villa Guardia.

Nuova edizione del “September Bier Fest"

I cancelli si apriranno alle 18 di oggi, venerdì 6 settembre, per dare il via alla tre giorni simbolo del paese. Fiumi di birra e solidarietà faranno da padrone. Si, perché è tornato il "September Bier Fest" e l’associazione “Anas", organizzatrice dell’evento, raccoglie denaro, sorrisi da donare, a evento concluso, a "Diversamente Genitori" di Villa Guardia, "Il Ponte del Sorriso" Onlus di Varese, la Residenza Rsd di Cassina Rizzardi e "Casa di Gabri" a Rodero, comunità della cooperativa sociale "Agorà 97”. Realtà del territorio che, giorno dopo giorno, creano una comunità già inclusiva per bambini e ragazzi.

Il programma

Dalle 18 di stasera apertura, alle 19.30 cerimonia di inaugurazione con stappo della botte. A seguire, cucina aperta con menù tipico bavarese e birra. Come intrattenimento live music con The Rain Band. Per la serata di domani, sabato 7 settembre, si replica tutto, ma a intrattenere i presenti con musica dal vivo sarà la Gibierfest Band. Domenica il leitmotiv della manifestazione non cambia: cucina bavarese, birra della tradizione, musica con GerryGey & New Experience e alle 23.30 chiusura della festa.