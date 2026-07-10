L’aula studio de Lo Snodo punto di riferimento per gli studenti del territorio

Ogni giorno decine di studenti delle superiori e universitari scelgono gli spazi dell’associazione di Erba per preparare esami, tesi e prove di ammissione, confermando un’esigenza sempre più diffusa: avere a disposizione luoghi accessibili e stimolanti dove poter studiare

Studiare “insieme” mantiene alta la motivazione

L’aula studio de Lo Snodo, al primo piano della stazione di Erba, è protagonista dello studio “estivo” di tanti studenti dell’Erbese, e non solo. Sempre più giovani raccontano di fare fatica a concentrarsi tra le mura domestiche, dove convivono distrazioni, spazi limitati o la difficoltà di separare il tempo dedicato allo studio da quello della vita quotidiana. Studiare in un ambiente condiviso diventa così un modo per costruire una routine, mantenere alta la motivazione e sentirsi parte di una comunità di persone impegnate nello stesso obiettivo.

Un ambiente accogliente e silenzioso, sette giorni su sette

L’aula studio de Lo Snodo nasce per rispondere a questa necessità, offrendo gratuitamente un ambiente accogliente e silenzioso aperto sette giorni su sette. Oltre alle postazioni di studio, gli studenti possono usufruire di una serie di servizi pensati per trascorrere l’intera giornata negli spazi: un frigorifero e un forno a microonde per la pausa pranzo, connessione Wi-Fi, area relax e un calcio balilla che, durante le pause, diventa un’occasione per staccare la mente e socializzare.

Una solida rete di volontari ne garantisce l’apertura

Tutto questo è reso possibile grazie alla disponibilità di diversi volontari. In particolare, il gruppo dedicato alla gestione dei turni di apertura dello spazio conta ben 43 persone attive, con un’età media di 27 anni che unisce generazioni diverse: si va infatti da un massimo di 69 anni fino a un minimo di 15. Una squadra solida che dall’inizio dell’anno ha accolto 7 nuovi ingressi dediti proprio a questo servizio, arrivando a coprire complessivamente oltre 2000 ore di volontariato. Questo impegno ha permesso e permetterà, nei soli mesi di giugno e luglio, di garantire oltre 60 giorni di servizi senza mai un solo giorno intero di chiusura, offrendo alla comunità ben 580 ore di apertura complessive.

A supportare il progetto anche quattro realtà del territorio

A supportare quotidianamente il progetto c’è anche una rete consolidata di collaborazioni con quattro realtà del territorio. Durante la settimana, gli spazi ospitano i ragazzi della Casa di Dario e de Il Melograno, due realtà che coinvolgono persone con disabilità. Per loro questa esperienza rappresenta una vera e propria palestra di autonomia, all’interno di un contesto aperto e vissuto dalla comunità. Il lunedì e il martedì sera, invece, le aperture prolungate sono garantite grazie alla sinergia con l’Arrocco Lungo e La Gilda dei Giocatori, che animano l’aula con serate dedicate rispettivamente agli scacchi e ai giochi da tavolo.

“Attorno ai libri e ai computer si è formata una piccola comunità”

A raccontare la bellezza dell’aula studio è il presidente de Lo Snodo, Simone Pelucchi:

“Ciò che colpisce maggiormente è come, nel tempo, l’aula studio sia diventata molto più di uno spazio per studiare. Attorno ai libri e ai computer si è costruita una piccola comunità: ci sono ragazzi che arrivano per la prima volta e altri che ormai conoscono i volontari e si sentono a casa. E’ questo il valore più grande del progetto. Se oggi riusciamo a garantire tutto questo è merito dei tanti volontari e delle realtà partner che ogni giorno scelgono di dedicare tempo, energie e passione. Grazie al loro impegno, l’aula studio è diventata un punto di riferimento per il territorio”.

Ecco gli orari di apertura dell’aula

L’aula studio è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, con aperture serali il lunedì e il martedì dalle 21 alle 23. Per informazioni sugli orari aggiornati è possibile consultare i canali social dell’associazione Lo Snodo (Instagram @lo.snodo e Facebook Lo Snodo).