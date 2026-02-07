L’aula studio in stazione compie 3 anni

A gennaio 2026 il locale del sodalizio giovanile di Erba ha festeggiato tre anni di attività: un traguardo che racconta molto più di uno spazio fisico, ma di una comunità che cresce giorno dopo giorno

Un ambiente tranquillo dove sentirsi accolti

Bel traguardo per l’aula studio de Lo Snodo, nei locali della stazione erbese. Nata nella sede dell’associazione per rispondere a un bisogno concreto di luoghi dedicati allo studio, nel tempo l’aula è diventata un punto di riferimento per centinaia di giovani – e non solo – alla ricerca di un ambiente tranquillo dove concentrarsi, lavorare e sentirsi accolti.

Nell’ultimo anno ben 2mila e 800 ore di servizio

I dati dell’ultimo anno parlano chiaro. Nel solo 2025 l’aula studio è rimasta aperta per 306 giorni, 7 giorni su 7, con orario continuato dalle 9.30 alle 18.30, con due aperture serali settimanali, per un totale di 2mila e 800 ore di servizio. Un risultato importante, raggiunto nonostante alcune chiusure forzate dovute a problemi all’impianto di raffrescamento e alla copertura del tetto: difficoltà affrontate senza mai perdere la determinazione di andare avanti.

L’età media dei frequentatori è di 23 anni

Dal 2022 a oggi sono state attivate oltre 1.150 card, mentre nel solo 2025 si contano circa 600 frequentatori registrati. L’età media è di 23 anni: circa la metà sono studenti universitari, oltre il 20% proviene dalle scuole secondarie di secondo grado, che sostengono e promuovono con convinzione l’iniziativa. La collaborazione con gli istituti scolastici si è rafforzata nel tempo: le scuole condividono con gli studenti gli orari di apertura e utilizzano gli spazi anche per attività proprie. Fondamentale è il rapporto con la biblioteca cittadina e con quelle dei Comuni limitrofi, che diffondono l’opportunità degli spazi studio nei locali dell’associazione Lo Snodo.

Ambienti più efficienti e rinnovati grazie a un contributo

Negli ultimi mesi l’aula è stata rinnovata, grazie a un contributo di Fondazione del Monte di Lombardia e Mestieri Lombardia, rendendo gli ambienti più efficienti grazie a lavagne e proiettore, e più accoglienti con nuovi arredi come spiega Anais Gandolfi:

“La nostra aula studio è integrata con altre attività associative come lo sportello di ascolto psicologico, le ripetizioni gratuite, gli scacchi e i giochi da tavolo. Anche per questo rappresenta una realtà unica: un luogo dedicato allo studio ma anche alla relazione, dove tra studio e lavoro si trova il tempo per un caffè in compagnia e una partita a calcetto”.

Una rete di oltre settanta volontari permette il servizio

Tutto questo è possibile grazie all’impegno di oltre settanta volontari che si sono alternati in questi tre anni, di cui 58 attivi nel solo 2025 e 18 nuovi ingressi. Una squadra ampia e motivata, sostenuta anche da altre realtà del territorio: Casa di Dario, Il Melograno, Caritas, AGeRo, Tricheco, Nisshash, La Gilda dei Giocatori e Arrocco Lungo come sottolinea il presidente Simone Pelucchi:

“Questo traguardo è il risultato del tempo e della passione dei nostri volontari e delle realtà che fin dall’inizio ci hanno sostenuto. Senza di loro non potremmo garantire un servizio così importante per tanti giovani”.

C’è chi è diventata volontaria per sostenere l’iniziativa

Anche le storie personali raccontano il valore del progetto, come spiega la volontaria Melissa Cattaneo:

“Ho iniziato a frequentare l’aula studio perché era un posto tranquillo dove riuscivo a studiare. Da qualche mese sono volontaria di apertura: mentre studio riesco anche a rendermi utile agli altri. E’ un modo semplice ma concreto per contribuire”.

Ecco tutti gli orari per frequentare l’aula studio

Anche nel mese di febbraio l’aula studio sarà aperta dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 18.30. Sono però previste alcune chiusure straordinarie per lo svolgimento di altre attività: mercoledì 11 febbraio l’aula chiuderà dalle 12.30 alle 18.30, mercoledì 18 febbraio dalle 15 alle 18.30 e mercoledì 25 febbraio dalle 12.30 alle 18.30.

Per ulteriori informazioni o per candidarsi come volontari è possibile scrivere ad aulastudio@losnodo.eu; oppure consultare i canali social dell’associazione (Instagram: lo.snodo; Facebook: Lo Snodo).