L'aula studio in stazione compie due anni

A gestire lo spazio sono i giovani dell'associazione Lo Snodo

Dal 2022 l'aula non si più fermata ospitando oltre 830 ragazzi

L’aula studio in stazione a Erba, gestita dall’associazione giovanile Lo Snodo, compie 2 anni. Il 9 gennaio 2022, infatti, gli spazi aprivano per la prima volta al pubblico. Da quel momento, l’aula non si è più fermata: l'hanno frequentata oltre 830 ragazzi, 8404 sono stati gli accessi negli oltre 620 giorni di apertura, per un totale di 4711 ore garantite da 40 volontari.

L'età media di chi la frequenta è di 22 anni

L’età media degli 830 frequentatori è di 22 anni: il 25% ha tra i 14 e i 18 anni; il 52% fra i 19 e i 24 e il 17% ne ha tra i 25 e i 30.

Molti di questi frequentatori sono dunque studenti universitari e delle scuole superiori; non mancano però i lavoratori in smart-working.

L'aula è sostenuta da tutte le scuole superiori della città di Erba: liceo "Carlo Porta", liceo "Galileo Galilei", istituto "Romagnosi", liceo "Manzoni", Villa Padre Monti ed Enfapi Erba.

L'obiettivo? Fornire un servizio sempre migliore

Il commento del presidente del sodalizio, Simone Pelucchi:

"Nel gennaio 2022 abbiamo aperto l’aula studio sperando di intercettare un bisogno dei giovani del nostro territorio: quello di offrire un luogo accogliente dove studiare e fare socialità attiva. Fin dall’inizio la risposta dei ragazzi è stata molto positiva confermando i nostri obiettivi, a distanza di due anni festeggiamo infatti questo traguardo.

Il nostro obiettivo è offrire un servizio sempre migliore. In occasione del secondo anniversario della nostra aula studio, abbiamo quindi preparato un questionario di gradimento per raccogliere opinioni e suggerimenti. Tutti coloro che frequentano o hanno frequentato l’aula studio sono invitati a compilarlo al seguente link: https://forms.gle/yjXZmVzNdocrEonD6.

Questo questionario ci permetterà di migliorarci sempre di più".

Spazi adatti sia per lavorare che per studiare

Gli spazi gestiti da Lo Snodo sono luminosi e adatti sia per studiare sia per lavorare. Vi è una sala dedicata ai lavori di gruppo e un locale dove è possibile consumare il pranzo. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione. L’apertura dell’aula studio, durante quest’anno, è stata garantita da 40 volontari che si alternano durante il mese.

I volontari si prendono cura di un luogo caro ai giovani