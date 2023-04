Abituati ad aiutare, ora chiedono aiuto per far fronte all’incremento di richieste di servizio.

L'Auser chiede aiuto: "Servono volontari"

I volontari dell’Auser di Olgiate Comasco non temono di esporsi, puntualizzando il bisogno al quale, prima possibile, è necessario dare risposta: servono rinforzi. In tutti i sensi: donne e uomini che scelgano di rimboccarsi le maniche con l’associazione presieduta da Vladimiro Pina, nuovi mezzi in linea col crescente numero di richieste di accompagnamento che emergono dal territorio.

"Purtroppo abbiamo una carenza di volontari. Sulla carta ne contiamo 30, di cui cinque svolgono un’attività all’asilo di Rodero. Ci aspettiamo di trovare interesse, nel corso dell’anno, da parte di cittadini di Olgiate e del territorio circostante. Ci servono autisti e dobbiamo rafforzare la telefonia sociale".

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 15 aprile 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui