L’auto prende fuoco durante la corsa

Intervento d’urgenza nella serata di martedì dei Vigili del fuoco per una autovettura che ha improvvisamente preso fuoco durante la corsa.

In azione

L’intervento dei pompieri è scattato intorno alle 21.15 in via Mulini, a Uggiate con Ronago

IL conducente di una autovettura con targa elvetica mentre stava guidando si è accorto del fumo sopraggiungere dal cofano, prove di un principio di incendio e si è immediatamente fermato. Giusto in tempo prima che il rogo si propagasse alla vettura. I pompieri intervenuti sul posto hanno spento il rogo, mentre la prontezza di riflessi del conducente gli ha evitato ferite tanto che non è stato necessario il trasporto in ospedale.