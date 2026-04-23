Si terrà nella serata di martedì 28 aprile, il secondo incontro del ciclo “IN SOSTANZA”, dedicato al tema dell’autostima nell’adolescenza. L’appuntamento scatterà alle 20.30 all’interno dell’auditorium di Cadorago di via Manzoni.

L’autostima nell’adolescenza: in auditorium il secondo incontro di “IN SOSTANZA”

La conferenza, promossa dal Comune di Cadorago, in collaborazione Arca di Como, Istituto Comprensivo di Cadorago e AttivaMente, sarà condotta da Jacopo Boschini, formatore, counselor e direttore di AttivaMente.

Come sottolineato dagli organizzatori, l’autostima è una delle parole più ricorrenti nel dibattito educativo degli ultimi anni. Viene evocata come causa di molti fenomeni che riguardano gli adolescenti, dall’ansia al ritiro sociale, fino alle dipendenze, e allo stesso tempo, come soluzione universale. Il secondo incontro di IN SOSTANZA parte proprio da qui.

L’autostima è un giudizio globale che una persona formula su se stessa e sulle proprie capacità, accompagnato da un senso di auto-accettazione. Non coincide con l’ottimismo né con la sicurezza di riuscire in un compito specifico, ed è una dimensione dinamica: fluttua continuamente ed è influenzata dagli eventi e dagli incontri con gli altri. L’autostima si costruisce nello spazio che intercorre tra tre dimensioni del sé: il sé reale, ovvero ciò che una persona ritiene di essere; il sé ideale, ciò a cui aspira; e il sé imperativo, ciò che sente di dover essere. Si alimenta da ciò che raccontiamo a noi stessi, da ciò che riconosciamo di saper fare e dallo sguardo degli altri: nell’adolescenza basta che una di queste fonti vacilli perché l’equilibrio si incrini.

Il ciclo di incontri

IN SOSTANZA nasce come progetto di prevenzione delle dipendenze, ma la prevenzione non comincia con il divieto. Un adolescente che ha un senso solido di sé ha meno bisogno di cercarlo altrove. Lavorare sull’autostima significa costruire le condizioni perché i ragazzi attraversino l’adolescenza senza delegare ad altro la definizione di chi sono.

Il ciclo IN SOSTANZA si concluderà martedì 19 maggio, con il terzo e ultimo incontro dal titolo Limiti e regole: crescere sperimentando in sicurezza. L’appuntamento si terrà nella stessa sede, l’Auditorium di Cadorago, alle ore 20.30, sempre a ingresso libero.