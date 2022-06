L'Avis di Novedrate festeggia il 45^ anno di fondazione

Ieri, domenica 12 giugno 1976, l'Avis di Novedrate ha festeggiato il 45^ anno di fondazione.

Il Comune di Novedrate ha festeggiato l'importante anniversario. Questo il post pubblicato su Facebook

"Era il 12 giugno 1976. Una domenica come oggi. Un gruppo di Soci fondatori costituivano l'Associazione dei Donatori del Sangue,

Benemerita del Comune di Novedrate. Migliaia di donazioni in tutti questi anni, affermando i valori di solidarietà e di impegno civico per contribuire al bene comune.

Grazie di cuore al presidente Paolo Pietroni e a tutti i componenti del Consiglio Direttivo per la straordinaria attività svolta in questi decenni, nel ricordo di tanti, uomini e donne, che hanno promosso e valorizzato la cultura del dono nella nostra Comunità e in quelle dei paesi vicini.

Un patrimonio straordinario del volontariato e della solidarietà

W i Donatori Avis".