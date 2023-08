Sono in procinto di cominciare i lavori sulla Sp19 "di Gironico e Cassina Rizzardi" nei Comuni di Villa Guardia e Luisago.

Lavori a Villa Guardia e Luisago: la Sp19 sarà a senso unico alternato

Per lavori legati alla realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultra larga - BUL, la circolazione lungo la strada provinciale sarà regolata da movieri dal 16 agosto 2023 all'8 settembre 2023 (escluso festivi), nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17.30.