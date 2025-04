Lavori al giardino della scuola dell'infanzia di Lurago d'Erba. Gli interventi eseguiti nel corso delle vacanze di Pasqua.

Intervento a scuola

Nuovo volto per il giardino della scuola dell’infanzia: sarà svelato lunedì al momento della riapertura. Approfittando della lunga chiusura dell’istituto per le vacanze pasquali e per la Festa della Liberazione, l’Amministrazione comunale di Lurago d’Erba ha deciso di mettere mano al giardino della scuola: un’occasione per preparare una sorpresa alle maestre e ai bambini.

Tappetto verde rimosso

Nel corso di questa chiusura, il tappeto verde è stato completamente estirpato per effettuare al meglio l’intervento, così da regalare un nuovo aspetto al giardino. Mentre non sono stati toccati gli scivoli e i vari giochi. Come sarà dunque il nuovo spazio esterno della scuola? Bisognerà attendere solo pochi giorni con la ripresa delle attività scolastiche.