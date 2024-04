Lavori alla Cdc di Lomazzo, Punto Prelievi a Fino Mornasco

L'attività di Punto Prelievi si svolgerà a Fino Mornasco per consentire la conclusione dei lavori alla Cdc di Lomazzo.

Punto Prelievi aperto a Fino

Per consentire la conclusione dei lavori antincendio che sono in corso alla Casa di Comunità di Lomazzo, l’attività del Punto Prelievi sarà svolta a Fino Mornasco una settimana in più rispetto alle previsioni e quindi fino al 3 maggio. L’ambulatorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9 (chiuso il 25 e il 26 aprile). Anche l’attività di fisioterapia sarà svolta, fino al 3 maggio, a Como, nella Casa di Comunità Napoleona e gli utenti interessati dal trasferimento saranno avvisati dal personale. Gli spostamenti si sono resi necessari in quanto i lavori antincendio stanno interessando la pavimentazione dei locali che a Lomazzo ospitano il Punto Prelievi e il servizio di Fisioterapia e Cure Fisiche. I due servizi torneranno ad essere operativi a Lomazzo lunedì 6 maggio.