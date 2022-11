Lavori alla rete gas metano, attenzione alle modifiche viabilistiche: ecco dove e quando

Lavori di estensione della rete gas metano, attenzione alle modifiche viabilistiche in vigore da oggi, lunedì 14 novembre, a venerdì prossimo, 18 novembre.

Lavori alla rete gas metano, attenzione alle modifiche viabilistiche

Nello specifico, la società Condotte Nord è stata autorizzata dalla Provincia di Como all’estensione della rete gas metano bassa pressione sul territorio di Orsenigo, lungo la Sp 38, via Manzoni, nel tratto compreso in prossimità del civico 17, e l’intersezione con via Cascina Foppa.

Per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza, sono necessarie modifiche viabilistiche temporanee lungo la Sp 38 Cantù - Alserio: sarà attivato il senso unico alternato regolamentato da semaforo.

Le modifiche viabilistiche saranno in vigore fino a venerdì 18 novembre, dalle 8.30 alle 17.30.

Lavori alla rete gas metano, attenzione alle modifiche viabilistiche

Le modifiche viabilistiche riguarderanno anche la Sp 40 Arosio – Canzo e nello specifico il tratto nel Comune di Alzate Brianza, in via Manzoni, a partire dall'incrocio con via Valsorda e fino all'incrocio con via Pascoli. Saranno anche qeuste in vigore da oggi, lunedì 14 novembre 2022, e fino a venerdì 18 novembre.

Nello specifico, questi i seguenti provvedimenti restrittivi sul traffico veicolare:

-istituzione temporanea di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico dalle 8:30 alle 17:30;

-restringimenti di carreggiata all’interno dell’area di cantiere nella sopraccitata fascia temporale;

-divieto di sosta su tutte le aree necessarie all’esecuzione dell’opera.

Come detto la circolazione a senso unico alternato sarà regolata da semaforo da lunedì 14 a venerdì 18 novembre, dalle 8.30 alle 17.30.