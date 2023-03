Gli uffici postali di Schignano e Cermenate, rispettivamente da oggi, lunedì 6 marzo, e da giovedì, il 9 marzo 2023, saranno oggetto di lavori di ristrutturazione straordinaria nell'ambito della realizzazione del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”.

Lavori alle poste di Cermenate e Schignano: diventeranno uffici "Polis"

Le due sedi infatti fanno parte del progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

In entrambi gli uffici postali, oltre a lavori di manutenzione ordinaria, ci saranno lavori di ammodernamento che interesseranno le postazioni di lavoro e la sala al pubblico. Sempre in entrambi gli uffici sarà creata un’area self attiva h 24 per ospitare il totem dei servizi di Pubblica Amministrazione e nell’Ufficio di Schignano sarà inoltre predisposto uno spazio per l’inserimento di un ATM Postamat prima non presente nell’Ufficio Postale. Su Cermenate, l’atm già presente sarà posizionato nell’area self con il totem per le operazioni amministrative.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Schignano la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di San Fedele D’Intelvi sito in Via Andreetti Gemini 12, disponibile a partire da lunedì 6 marzo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13:35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Si ricorda che nella sede di San Fedele d’Intelvi è a disposizione anche un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Per i cittadini di Cermenate, a partire da giovedì 9 marzo fino a conclusione dei lavori, i servizi saranno garantiti presso l’ufficio postale di Vertemate con Minoprio sito in via Vigna 2, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Si ricorda che nella sede di Vertemate è a disposizione anche un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.