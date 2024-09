Lavori all’ospedale: trasferimento temporaneo della Psichiatria

Con l’inizio del 2025 i lavori per l’adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio K all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù si sposteranno dal seminterrato al piano terra, dove è ospitato il reparto di Psichiatria (SPDC).

La Psichiatria trasloca temporaneamente

Data l’impossibilità di spostare il reparto all’interno dell’ospedale di Cantù, è in programma il trasferimento temporaneo della Psichiatria dal Sant’Antonio Abate (dove sono attivi 15 posti letto) a San Fermo della Battaglia (dove i posti letto sono 19). Per permettere lo spostamento saranno quindi aumentati a 27 i posti letto alla Psichiatria dell’ospedale Sant’Anna.

“Grazie ai fondi Pnrr andremo ad ammodernare il reparto con l’obiettivo di riconsegnare agli operatori e ai pazienti un luogo ancor più adeguato” spiega il direttore generale Luca Stucchi che oggi ha incontrato dipendenti del reparto e le sigle sindacali e che la prossima settimana incontrerà i sindaci del Distretto di Cantù-Mariano Comense.

Le possibilità

I vertici di Asst Lariana, quindi, hanno illustrato ai dipendenti della Psichiatria di Cantù le possibilità organizzative: il trasferimento temporaneo volontario per supportare i colleghi della Psichiatria del Sant’Anna o lo spostamento sui servizi territoriali del Dipartimento di salute mentale. Qualora i professionisti volontari al supporto della Psichiatria di San Fermo non fossero sufficienti per rispondere alle esigenze del reparto, il personale verrà selezionato a partire dai criteri previsti dal CCNL. “Sono in fase di studio, da parte dell’azienda, incentivi a livello contrattuale per agevolare il più possibile i dipendenti che si renderanno disponibili al trasferimento - conclude Stucchi - e siamo aperti a proposte da parte delle sigle sindacali”.