Lavori all'ufficio postale: dopo due anni tornerà operativa la sede all'ex Municipio

Partiti gli interventi nell'ambito del progetto "Polis"

I locali saranno riammodernati e sistemati

Sono iniziate ieri, lunedì 24 febbraio, le opere di sistemazione e riammodernamento delle Poste di Eupilio, con previsione di ultimazione per la prima settimana di aprile. Si tratta dei lavori nell’ambito del progetto "Polis - Casa dei Servizi Digitali", l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Anche Eupilio rientra tra questi.

Il centro paese dopo due anni tornerà ad avere la Posta

E finalmente in centro paese presto si potrà tornare ad avere il servizio postale, che in tutti questi mesi era stato temporaneamente ospitato dagli uffici di Longone.

Questo a causa dei lavori per la riqualificazione dell’edificio di piazza XXV Aprile, che erano iniziati nel febbraio del 2023 e che si erano poi interrotti nel maggio dello stesso anno per divergenze con la direzione lavori.

Le opere avevano poi ripreso il loro corso nel 2024, per chiudersi a ottobre.

"Una bella notizia per il territorio"

Soddisfatto il primo cittadino eupiliese, Alessandro Spinelli: