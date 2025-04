Lavori all'uncinetto per il tetto della chiesa

Borse e oggetti realizzati a mano per raccogliere fondi per il rifacimento del tetto della chiesa di San Giorgio e Maria Immacolata di Carimate. L’idea è nata da un gruppo di mamme e nonne dei bimbi del coro Chiara Luce.

L'iniziativa

Spiega Laura Radice, referente del gruppo:

"E’ iniziato tutto da un gruppetto di 5, 6 donne che si sono chieste come poter aiutare nella raccolta fondi per il progetto “Un tetto di stelle”.

L’idea che hanno avuto è stata quindi quella di realizzare borse e oggetti vari ad uncinetto per poi metterli in vendita. Così ogni venerdì si ritrovano all’oratorio per creare insieme oggetti:

"C’è chi cuce, chi taglia e chi ha le idee. C’è tanto entusiasmo quando ci si ritrova. Ci si rilassa, c’è uno scambio di idee e si sta insieme grazie all’”arte del creare".

Ogni oggetto verrà poi messo in vendita:

"Il ricavato verrà devoluto al progetto “Un tetto di stelle” e speriamo di dare un bel contributo. Stiamo anche cercando uno sponsor che ci permetta di acquistare il materiale, in modo da dare un contributo ancora maggiore alla raccolta fondi per la nostra chiesa".

Il banchetto

Per questo sabato 3 e domenica 4 maggio ci sarà un loro banchetto di vendita davanti alla chiesa durante le celebrazioni delle messe.

L’iniziativa sta riscuotendo grande successo tra le donne di Carimate:

"Siamo partite in poche e ora siamo quasi una ventina. Sono tutte donne con una passione grandissima, che amano questo lavoro e realizzano questi oggetti con grande dedizione per dare il loro contributo alla parrocchia".

Il gruppo di creatrici ha anche idee per il futuro: