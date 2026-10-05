Lavori conclusi a tempo record, la palestra si presenta alla cittadinanza

Lavori terminati a tempo record, ora la palestra di via Monte Barro a Inverigo, totalmente rinnovata, è pronta ad essere presentata alla cittadinanza. L’appuntamento è per sabato 10 ottobre alle 17.30: verranno illustrati tutti i lavori eseguiti nel corso degli ultimi mesi, con lo spazio ora a disposizione degli studenti e delle associazioni.

Parla il vicesindaco

“La soddisfazione è massima: abbiamo deciso di finanziare i lavori a giugno, il cantiere è partito a luglio e ora siamo riusciti, a tempo record, a mettere la palestra a disposizione di associazioni sportive e della scuola”, sottolinea orgoglioso il vicesindaco e assessore al Bilancio e allo Sport, Alessandro Anzani.

L’investimento, di poco inferiore a 102mila euro, ha compreso: un nuovo parquet sportivo, nuove attrezzature per la pallavolo, nuove porte da futsal (calcio a cinque), nuovi canestri e un adesivo calpestabile per il campo da basket oltre ad altri interventi necessari per la struttura, come quelli che hanno interessato il cancello automatico della palestra e della scuola secondaria di primo grado. I lavori, come detto, sono stati eseguiti nel periodo estivo così che tutto fosse pronto per l’inizio del nuovo anno scolastico e della nuova stagione sportiva.

Tanti investimenti fatti

Un intervento che si inserisce in un percorso di investimenti portato avanti negli anni per migliorare e mantenere efficiente la palestra comunale.

“Un’opera a a cui tenevamo in maniera particolare – aggiunge Anzani – Gli interventi erano iniziati in passato con le nuove luci led, la sostituzione della caldaia, il nuovo impianto audio e il nuovo tabellone segnapunti”.

Nel complesso, tra lavori, riqualificazioni, attrezzature e manutenzioni, sono stati investiti oltre 350 mila euro, di cui 161.189,41 euro finanziati con fondi Pnrr.

“Un impegno concreto per una struttura importante per il nostro paese, che ogni giorno accoglie attività sportive, associazioni e studenti – il messaggio dell’Amministrazione – Crediamo nel valore dello sport e nell’importanza di offrire a chi lo pratica spazi adeguati e di qualità. È anche attraverso strutture curate e funzionali che si costruiscono opportunità per i nostri ragazzi e per tutta la comunità”.

L’obiettivo futuro

Da parte di Anzani un ringraziamento speciale:

“In particolare ai nostri uffici, hanno lavorato in modo egregio, visto anche che i lavori sono stati eseguiti nel mezzo del mese d’agosto – dichiara – In particolare l’ufficio Tecnico e l’Area Contabile. E grazie alle aziende, hanno fatto un vero e proprio gioco di squadra, permettendo di consegnare a tempo record la palestra alla scuola e alle attività sportive. Abbiamo voluto invitare anche loro alla festa in programma sabato 10”.

Ora però si guarda al futuro. Il piano è quello di ammodernare l’intera struttura.