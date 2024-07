Lavori dell'Enel, senso unico alternato a Cadorago

Senso unico alternato per la Strada provinciale 30, che collega Fino Mornasco a Rovello Porro.

Il cantiere

Il tratto interessato dal provvedimento emesso dall'istituzione Provincia di Como riguarda il Comune di Cadorago. Per consentire lavori di Enel Sole Srl, infatti, in via Marinotti, la circolazione lungo la strada provinciale sarà regolata da movieri, nella fascia oraria dalle 9 alle 12 nella giornata di martedì 23 luglio.