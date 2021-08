Saranno giorni dedicati all'asfaltatura a Olgiate Comasco.

Lavori di asfaltatura a Olgiate Comasco: programma e modifiche alla viabilità

Dal giorno 23/08 al giorno 27/08 si interverrà in via Lucini (tratto in intersezione con via Garibaldi) e via Sempione;

dal giorno 30/08 al giorno 31/08 si interverrà in via XXVII maggio (da via Colombo a via Tarchini);

dal giorno 01/09 al giorno 02/09 si interverrà in Largo Fosse Ardeatine;

dal giorno 02/09 al giorno 03/09 si interverrà in via XXVII maggio per l'ultimazione delle opere;

dal 6 settembre in avanti, in notturna, via Vittorio Emanuele.

In via Garibaldi e via Lucini lunedì 23 agosto inizieranno i lavori di ripristino del manto stradale in via Lucini, nel tratto in intersezione con via Garibaldi. Con Ordinanza n° 60 del 19/08/2021, dalle ore 7.00 del 23/08/2021 alle ore 19 del 25/08/2021, è istituito il divieto di circolazione e sosta in per tutti i veicoli lungo via Lucini, dall'intersezione con Piazza Volta fino all’intersezione con via Garibaldi con la sola eccezione dei veicoli al servizio dei residenti, diretti alle proprietà interne di via Lucini e via Garibaldi, che tuttavia potranno percorrere tale tratto di strada, con limite massimo di velocità di 10 Km/h, soltanto se le condizioni di sicurezza lo consentono e sotto la direzione del Responsabile dell’Impresa esecutrice dei lavori.

Sarà invertito il senso di marcia di via Volta per tutti i veicoli provenienti da Piazza Umberto, con percorrenza nella direttrice da Piazza Volta a via Roma/Vittorio Emanuele.

Per quanto riguarda via Sempione, martedì 24 agosto inizieranno i lavori di ripristino del manto stradale in via Sempione. Con Ordinanza n° 60 del 19/08/2021, dalle ore 7.00 del 24/08/2021 alle ore 19 del 28/08/2021, è istituito il divieto di circolazione e sosta in via Sempione, dall'intersezione con via Tarchini fino all’intersezione con via Lucini, con la sola eccezione dei veicoli al servizio dei residenti, diretti alle proprietà interne, che tuttavia potranno percorrere tale tratto di strada soltanto se le condizioni di sicurezza lo consentono e sotto la direzione del Responsabile dell’Impresa esecutrice dei lavori.