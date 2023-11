Lavori di asfaltatura: senso unico alternato per due giorni a Bulgarograsso

Stanno per cominciare i lavori di asfaltatura a Bulgarograsso, in particolare sulla Strada Provinciale 27 "di Cucciago e Cassina Rizzardi". Per consentire il rifacimento del manto stradale la Provincia di Como ha fatto sapere che verrà adottato il senso unico alternato per due giorni.

Date e orari

Dal 23 novembre al 24 novembre 2023, la circolazione lungo la Sp27 sarà regolata da movieri. I lavori si svolgeranno nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17.30.