Lavori di asfaltatura sulla Sp40: attenzione alle modifiche viabilistiche

Lavori di asfaltatura sulla Strada Provinciale 40: ad Anzano del Parco un tratto sarà a senso unico alternato.

Da mercoledì a venerdì, in orario notturno

Il provvedimento è stato emesso dalla Provincia di Como con ordinanza di oggi, lunedì 27 ottobre. Le opere, che hanno preso il via lo scorso 2 settembre, riguardano nello specifico l’asfaltatura di alcuni tronchi stradali della rete provinciale, a opera dell’impresa Franco Eugenio Srl. Nell’ambito dell’appalto è previsto anche l’intervento di rifacimento della pavimentazione di alcuni tratti stradali della SP40 Arosio Canzo, nel territorio comunale di Anzano.

Per permettere lo svolgimento degli interventi in totale sicurezza, lungo il tratto della Sp40 Arosio-Canzo lungo via Manzoni nel tratto compreso dall’ingresso di Villa S. Giuseppe -intersezione con SS342 -al tratto di via Diaz all’altezza dell’intersezione con SS342 e l’intersezione semaforica con via Ortelli sarà dunque regolamentato il traffico con il senso unico alternato, tramite movieri, da mercoledì 29 ottobre a venerdì 31 ottobre, in orario notturno, nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 6. Vige inoltre il divieto di sosta e fermata su tutta l’area necessaria all’esecuzione dei lavori. Sarà posta, a cura dell’impresa, la segnaletica stradale a indicare lo svolgimento dei lavori.

La riapertura al transito della carreggiata stradale potrà avvenire solamente dopo il ripristino delle condizioni di transitabilità della strada.