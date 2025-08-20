per quasi tre settimane

Lavori di asfaltatura: un tratto della Sp37 a senso unico alternato

Il provvedimento emesso con ordinanza provinciale in vigore da lunedì 25 agosto

Tavernerio
Pubblicato:
Lavori di asfaltatura sulla Sp37: attenzione alle chiusure stradali e alle modifiche viabilistiche a Tavernerio.

Fino al prossimo 12 settembre

L'avviso è stato emesso con ordinanza provinciale: il provvedimento è necessario per provvedere all'asfaltatura di alcuni tratti della strada. In particolare, sarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico con rilevatori e sensori di code, in territorio di Tavernerio e Como, dal 25 agosto al 12 settembre, esclusi i giorni festivi, dalle 8 alle 18 circa.  "Per il buon esito dell’intervento e per garantire le condizioni di sicurezza, è necessario provvedere all’istituzione temporanea di senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico con rilevatori o sensori di code", si legge nell'ordinanza.
L'avviso è stato diramato anche dal Comune di Tavernerio: "Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a considerare possibili rallentamenti. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la collaborazione", si legge nella nota pubblicata sui canali ufficiali del Comune.
