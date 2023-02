Da settimana prossima, il 13 febbraio, cominceranno i lavori di Como Acqua sul territorio di Veniano: la Sp24 "di Appiano" sarà a senso alternato per un mese e mezzo.

Lavori di Como Acqua: la Sp24 a Veniano a senso alternato per un mese e mezzo

Per consentire a Como Acqua i lavori di rifacimento del collettore della fognatura lungo le vie Volta (SP24), via Risorgimento e via Monterubiano finalizzati alla risoluzione di varie problematiche

riscontrate della rete fognaria esistente del comune di Veniano, la circolazione lungo la strada provinciale sarà regolata da semaforo dalle 9 del 13 febbraio sino alle ore 17 del 31 marzo

2023.

La zona dei lavori