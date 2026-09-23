Lavori di manutenzione: chiude la galleria

Sarà attivata una viabilità alternativa lungo la ex strada Statale 639 che percorre l’abitato di Pusiano

Traffico interdetto dalle 9 alle 16 di domani, giovedì

La galleria pusianese a causa di interventi di manutenzione rimarrà chiusa dalle 9 alle 16 di domani, giovedì 24 settembre. Traffico totalmente interdetto per consentire l’esecuzione in totale sicurezza delle opere manutentive e di verifica a impianti tecnologici, antincendio e di segnalazioni presenti all’interno del tunnel. Gli addetti eseguiranno anche alcuni rilievi.

Il collegamento tra Como e Lecco, all’altezza di Pusiano, sarà possibile percorrendo la vecchia strada, l’ex Ss 639.