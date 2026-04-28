I lavori previsti nella giornata di giovedì 30 aprile, porteranno alle modifiche viabilistiche nella fascia tra le 9 e le 16.30

Sarà istituito nella giornata di giovedì 30 aprile, il senso unico alternato lungo la SP28 “Luisago – Senna – Lipomo”, nel territorio comunale di Montorfano.

Lavori di potatura, lungo la SP28 scatta il senso unico alternato

Ad annunciarlo è stata direttamente la Provincia di Como, sottolineando come nel corso della giornata saranno previsti degli interventi di manutenzione del verde.

Per consentire infatti degli interventi di potatura, la circolazione lungo la via Cantù, nel tratto tra l’intersezione con via Roma e l’ingresso del Circolo Golf Villa d’Este, sarà regolata da movieri nella fascia oraria tra le 9 e le 16.30