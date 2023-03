Da lunedì prossimo corso Europa a Cantù verrà interessato da alcuni lavori di manutenzione straordinaria con la conseguente istituzione del senso unico alternato per un totale di 11 giorni.

Lavori in corso Europa a Cantù: 11 giorni di senso unico alternato

La Strada Provinciale 34 Cantù-Asnago dal prossimo lunedì, il 6 marzo, e fino a venerdì 17, dovrà ospitare non solo in consueto traffico a cui è soggetta, ma anche dei lavori di manutenzione straordinaria della barriera laterale posta a protezione del marciapiede della via.

I lavori interesseranno in particolare il tratto compreso tra la rotatoria di fronte al distributore di benzina di fianco al centro commerciale Bennet e la rotatoria di fronte all'autolavaggio. Il traffico sarà regolato dai movieri dalle 9 del mattino e fino alle 17 del pomeriggio.

Il tratto di strada interessato dai lavori