Lavori in corso per la pista del pattinaggio su ghiaccio

Lavori in corso a Olgiate Comasco per allestire la pista per pattinare sul ghiaccio.

Attrazione natalizia

La conferma dell'attrazione natalizia rientra nell'ambito del programma del Bianco Natale olgiatese, calendario di eventi condivisi tra il Comune e associazioni olgiatesi. La struttura è in corso di montaggio in piazza Italia e caratterizzerà l'atmosfera natalizia già da sabato 23 novembre.

Bianco Natale

Il cartellone degli appuntamenti è fitto, a partire proprio dalla fruibilità della pista per pattinare sul ghiaccio. Si tratta della principale attrazione del Bianco Natale. Taglio del nastro alle 11 di domenica 24 novembre, durante il mercatino di Natale organizzato dal Vespa Club Olgiate Comasco.

In arrivo anche la giostra azzurra

Tra le novità, la giostra azzurra del Polo Nord, che troverà spazio nel piazzale antistante il parco comunale di Villa Peduzzi, in via Leonardo da Vinci. Si tratta della giostra che ha fatto divertire i più piccoli a Como in occasione della Città dei balocchi.