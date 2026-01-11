Lavori in piazza, il Comune attende la risposta dalla Provincia

Inverigo, il Comune attende la risposta dalla Provincia in merito ai lavori in piazza San Vincenzo a Cremnago. Tutto al momento è bloccato: l’intervento avrebbe dovuto concludersi lo scorso maggio.

Lavori a Cremnago: il punto

Il sindaco Francesco Vincenzi e l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Navoni, hanno fatto il punto della situazione in merito ai lavori in piazza San Vincenzo a Cremnago. Le operazioni dovevano concludersi lo scorso maggio, ma ancora è tutto fermo. Gli interventi di fronte all’ufficio postale tra piazza San Vincenzo e via Stoppani sono partiti ad inizio marzo 2025 e avrebbero dovuto concludersi 90 giorni dopo. L’azienda incaricata però ha avuto intoppi e complicazioni: tutto al momento è in fase di stallo e c’è ancora tanto da fare. L’intervento prevede una completa riqualificazione dell’area antistante le poste. La Provincia era stata incaricata di bandire un’apposita gara, ma l’azienda vincitrice non ha rispettato le tempistiche. Troppo pochi gli operai al lavoro, interventi che si sono prolungati, eseguiti a rilento e non a dovere: di conseguenza non sono mancati i disagi per i cittadini, che da mesi ormai devono fare i conti con una riduzione degli stalli di sosta nel pieno centro del borgo.

Attesa risposta dalla Provincia

L’Amministrazione dunque ha deciso di interrompere i rapporti in ottobre, lavorando chiusura, per affidare i lavori all’azienda seconda classificata nella graduatoria. Ora però c’è attesa per quelle che saranno le prossime mosse che dovrà attuare la Provincia.

“Stiamo aspettando che la Provincia affidi l’incarico alla ditta seconda classificata – sottolinea l’assessore Navoni – Una volta che avverrà la ripresa, dovrebbe poi mancare circa un mese alla chiusura dei lavori”.

Una volta terminati e con l’arrivo della primavera si procederà quindi alle piantumazioni: saranno ripiantati anche i cinque cipressi rimossi in occasione dell’intervento. La speranza dell’Amministrazione è che la risposta possa arrivare presto: