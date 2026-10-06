Lavori lungo la SP40, da lunedì senso unico alternato a Castelmarte

Proseguono le modifiche viabilistiche lungo la SP40 Arosio-Canzo nel Comune di Castelmarte dove la prossima settimana verrà istituito il senso unico alternato.
Lavori SP40 Arosio-Canzo
Ad annunciarlo è stata direttamente la Provincia di Como attraverso una nota:
“Per consentire interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale, la circolazione lungo la strada provinciale sarà regolata da impianto semaforico di cantiere dotato di sensori del traffico dalle 9.00 di lunedì 12 ottobre alle 17.00 di sabato 31 ottobre 2026”.