Pubblicato:
dal 27 agosto
Lavori per il nuovo spartitraffico: attenzione alla viabilità
Le modifiche sono in vigore fino al termine dei lavori
Lavori in corso per realizzare il nuovo spartitraffico a Rovascio: attenzione alle modifiche viabilistiche a Tavernerio.
In vigore dal 27 agosto
Lo ha fatto sapere il sindaco Mirko Paulon: le modifiche sono in vigore da mercoledì 27 agosto e fino al termine dei lavori.
In particolare sarà attivato il senso unico in via Rovascio, in direzione da SS342 verso via Sant’Elia.
"Invitiamo tutti gli automobilisti a prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea e ai percorsi alternativi - le parole del sindaco -Ci scusiamo per gli eventuali disagi e ringraziamo per la collaborazione".