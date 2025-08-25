dal 27 agosto

Lavori per il nuovo spartitraffico: attenzione alla viabilità

Le modifiche sono in vigore fino al termine dei lavori

Tavernerio
Lavori in corso per realizzare il nuovo spartitraffico a Rovascio: attenzione alle modifiche viabilistiche a Tavernerio.

In vigore dal 27 agosto

Lo ha fatto sapere il sindaco Mirko Paulon: le modifiche sono in vigore da mercoledì 27 agosto e fino al termine dei lavori.
In particolare sarà attivato il senso unico in via Rovascio, in direzione da SS342 verso via Sant’Elia.
"Invitiamo tutti gli automobilisti a prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea e ai percorsi alternativi - le parole del sindaco -Ci scusiamo per gli eventuali disagi e ringraziamo per la collaborazione".
