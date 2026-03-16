Lavori per la fibra ottica: circolazione modificata.
La misura
Per consentire l’esecuzione di lavori di posa di infrastrutture per la fibra ottica, sarà istituito un senso unico alternato regolato da due movieri lungo la Strada provinciale 36 Canturina, nel Comune di Cantù. Il provvedimento interesserà via Como, nel tratto compreso dal civico 208 fino alla rotatoria con via Giuseppe Mazzini.
Il periodo della modifica
La modifica alla circolazione sarà in vigore da oggi, lunedì 16 marzo, a venerdì 27 marzo, dalle 8.30 alle 16.30, con esclusione delle giornate di sabato e domenica.