Obiettivo è rendere la struttura sempre più adeguata e sicura.

Lavori per oltre 100mila euro nella palestra comunale di Inverigo. Gli interventi proseguono con l’obiettivo di rendere la struttura sempre più adeguata e sicura.

Avanti con gli interventi

Proseguono a pieno ritmo i lavori presso la palestra comunale di via Monte Barro, con un intervento importante che punta a rendere la struttura sempre più sicura e adeguata alle esigenze di chi la utilizza. In questi giorni si sta lavorando alla posa del nuovo parquet sportivo del campo da basket e alla sostituzione delle attrezzature per basket, pallavolo e calcetto, oltre ad altri interventi necessari per la struttura.

Cosa comprende l’investimento

Un investimento di 101.929,35 euro, che comprende: nuovo parquet sportivo; nuove attrezzature per la pallavolo; nuove porte da calcio a 5; nuovi canestri e adesivo calpestabile per il campo da basket; interventi sul cancello automatico della palestra e della scuola secondaria di primo grado. Un intervento che si inserisce in un percorso di investimenti portato avanti negli anni per migliorare e mantenere efficiente la palestra comunale.

Oltre 350mila euro per le riqualificazioni

Nel complesso, tra lavori, riqualificazioni, attrezzature e manutenzioni, sono stati investiti oltre 350 mila euro, di cui 161.189,41 euro finanziati con fondi Pnrr.