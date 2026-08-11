Lavori per oltre 100mila euro nella palestra comunale di Inverigo. Gli interventi proseguono con l’obiettivo di rendere la struttura sempre più adeguata e sicura.
Avanti con gli interventi
Proseguono a pieno ritmo i lavori presso la palestra comunale di via Monte Barro, con un intervento importante che punta a rendere la struttura sempre più sicura e adeguata alle esigenze di chi la utilizza. In questi giorni si sta lavorando alla posa del nuovo parquet sportivo del campo da basket e alla sostituzione delle attrezzature per basket, pallavolo e calcetto, oltre ad altri interventi necessari per la struttura.
Cosa comprende l’investimento
Un investimento di 101.929,35 euro, che comprende: nuovo parquet sportivo; nuove attrezzature per la pallavolo; nuove porte da calcio a 5; nuovi canestri e adesivo calpestabile per il campo da basket; interventi sul cancello automatico della palestra e della scuola secondaria di primo grado. Un intervento che si inserisce in un percorso di investimenti portato avanti negli anni per migliorare e mantenere efficiente la palestra comunale.
Oltre 350mila euro per le riqualificazioni
Nel complesso, tra lavori, riqualificazioni, attrezzature e manutenzioni, sono stati investiti oltre 350 mila euro, di cui 161.189,41 euro finanziati con fondi Pnrr.
“Un impegno concreto per una struttura importante per il nostro paese, che ogni giorno accoglie attività sportive, associazioni e studenti – il commento del vicesindaco e assessore allo Sport, Alessandro Anzani – Crediamo nel valore dello sport e nell’importanza di offrire a chi lo pratica spazi adeguati e di qualità. È anche attraverso strutture curate e funzionali che si costruiscono opportunità per i nostri ragazzi e per tutta la comunità”.