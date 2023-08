Lavori sulle strade di Erba: ecco tutti i divieti di sosta dal 16 al 19 agosto

Emanata l'ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale.

Opere che interesseranno diverse vie della città

L'Amministrazione comunale di Erba ha programmato il rifacimento della segnaletica orizzontale in varie strade della città. In particolare saranno coinvolte via Dante, piazza Padania, via Petrarca, corso XXV Aprile, via Fiume e via Volta.

Divieto di sosta fino al 19 agosto prossimo

L'ordinanza di divieto di sosta in tutti gli stalli delle vie coinvolte sarà attiva dalle 20.30 alle 6, da mercoledì 16 a sabato 19 agosto. Per i trasgressori ci sarà la rimozione forzata. La regolamentazione varrà per piazza Padania, via Dante, via Petrarca, via Fiume, via Volta nel tratto compreso tra corso XXV Aprile e via Fiume, corso XXV Aprile nel tratto compreso tra l’intersezione con via Leopardi e l’intersezione con la via Mazzini (esclusa l’area di parcheggio davanti la Banca Intesa San Paolo).