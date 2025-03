Lavori sulle strade, ecco come cambia la viabilità

Ripristini stradali e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica: cambia la viabilità a Lurate Caccivio.

Come cambia la viabilità

Fino a mercoledì 12 marzo, nelle vie Lura e Vittorio Emanuele II sarà attiva, dalle 8 alle 17, una zona di cantiere. Per questo motivo sarà istituito un senso unico alternato in caso di necessità, ovvero in base a come si svolgeranno i lavori di fresatura e asfaltatura conseguenti. Sempre in ambito asfalti, prosegue il cantiere per la realizzazione della rotatoria sulla via Repubblica, all’altezza dell’incrocio con via Appiano: stando al programma potrebbe essere aperte da questo fine settimana. Fino al 28 di marzo senso unico alternato nelle vie Vittorio Emanuele II, Colombo, Don Minzoni, XXV Aprile, Galilei, Galvani, Battisti, Leopardi, Verdi e Marconi: in questo caso, per permettere la riqualificazione degli impianti di illuminazione. Il senso unico alternato avverrà in orario diurno, dalle 8 alle 18.