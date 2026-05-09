L’azalea della ricerca per sostenere la battaglia contro i tumori

Azalea della ricerca: iniziativa solidale sabato 9 maggio a Olgiate Comasco.
L’azalea della ricerca
L’appuntamento con Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) è all’interno del centro commerciale Bennet. Per tutta la giornata, infatti, possibilità di sostenere la ricerca acquistando un’azalea.
Il gesto di sostegno
L’invito, in occasione della festa della mamma, è di sostenere concretamente gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Come sottolineano gli organizzatori, grazie alla ricerca, due donne su tre che si ammalano di tumore sono vive a cinque anni dalla diagnosi.
Lo slogan
L’iniziativa è veicolata con uno slogan efficace: “Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Dai”.