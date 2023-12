L’azienda Zetacarton di Senna Comasco vince il prestigioso Premio Oro della Stampa 2023

Le eccellenze della Stampa e del Converting sono state celebrate la sera del 1 dicembre a Milano da Stratego Group e Unione GCT Milano (Unione Industriali Grafici Cartotecnici Trasformatori Carta e affini della provincia di Milano) con l’assegnazione di quattordici premi Oro della Stampa. Tra di loro anche il Premio “Oro Printer on Corrugated” consegnato alla Zetacarton di Senna Comasco.

La 32 a edizione del Premio Oro della Stampa

La Cena di Gala dell’Oro della Stampa ha visto la presenza di circa 300 ospiti, tutti rappresentanti delle imprese che rivestono il maggiore prestigio nel mondo della stampa e del converting italiano. Anche quest’edizione si è distinta per alcune aziende che hanno già ricevuto in passato un premio che riconferma la loro eccellenza che si tramanda di generazione in generazione. La giuria ha valutato oltre cento imprese, imprenditori e imprenditrici, appassionandosi alle tante storie contenute nelle candidature ricevute che hanno messo in risalto la superiorità nei diversi aspetti qualitativi come: l’innovazione nel publishing, nella stampa commerciale, nei processi e nelle tecnologie adottate, la sostenibilità e la stampa su un supporto sempre più utilizzato, il cartone ondulato, uno dei protagonisti del mondo del packaging.

Le parole di Enrico Barboglio

“Il settore della stampa e dell’industria grafica continua a creare nuove applicazioni che spaziano in tutto il mondo della comunicazione e del nostro vivere quotidiano. La diversità e le alte capacità delle imprese, grazie anche all’evoluzione delle tecnologie, ci regalano prodotti che vanno oltre il semplice concetto di stampa per diventare autentiche esperienze fisiche e visive - afferma Enrico Barboglio, CEO di Stratego Group che continua - La stampa come elemento di comunicazione e marketing dimostra la sua continua rilevanza e il suo fascino senza tempo. In un'epoca di rapide trasformazioni digitali, il valore tangibile di una pagina, di un packaging o di un qualsiasi altro prodotto stampato non solo persiste, ma si rafforza. Il profondo impatto emotivo è irripetibile e continua a conquistare i cuori e le menti di chiunque ne sia destinatario”.

L'intervento di Tiziano Galuppo

“È sempre un grande onore organizzare questo importante evento che premia le eccellenze del printing, della cartotecnica e della trasformazione, un’occasione di celebrazione cui si aggiunge un utile momento di approfondimento e analisi dedicato all’industria italiana della stampa quale il Print Economic Forum. Un valore aggiunto di grande interesse per tutta la filiera”, dichiara Tiziano Galuppo, Presidente Unione GCT Milano. “

A designare i vincitori in questa edizione una giuria composta da sette componenti: Renzo Callegari, consulente per le produzioni presso Cheil Italy; Valentina Carnevali, co-fondatrice e Chief Marketing Officer di Stratego Group; Fausto Ceolini, consulente per supportare le aziende nei processi di trasformazione digitale in ottica Industria 4.0; Luca Fiammenghi, docente di tecniche grafiche avanzate al Politecnico di Milano; Stefano Portolani, consulente indipendente in materia economica finanziaria e senior Analyst del Centro Studi Printing di Stratego Group; Franco Martinetti, art director; Italo Vailati, vicedirettore di Assografici.

I vincitori