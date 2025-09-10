Le artiterapie sbarcano al teatro San Teodoro

«Curare ad Arte – Le Artiterapie nella cura della fragilità» è un progetto nato dall’iniziativa di quattro arteterapeute – Chiara Salza, Francesca Arnaboldi, Laura Moretti e Antonella Mundo – da tempo impegnate nella collaborazione con vari enti del Terzo Settore del territorio comasco.

L’appuntamento

L’appuntamento, che si terrà il 27 settembre al Teatro San Teodoro di Cantù dalle 9 alle 17, si svolgerà in concomitanza con la giornata europea dell’Arteterapia e la settimana dedicata alla salute mentale e si prefigge di presentare le terapie complementari non farmacologiche, che utilizzano le arti per il benessere e la salute mentale. Il progetto si articolerà su più giornate e prenderà il via con un convegno e alcuni laboratori artistici il 27 settembre, quando in teatro sarà allestita anche una mostra delle opere realizzate dagli utenti. L’evento è gratuito mentre l’iscrizioni ai laboratori è obbligatoria.