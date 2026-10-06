Le auto d’epoca aggregano: in 500 al raduno

La passione per le auto d’epoca e la voglia di offrire sempre nuove occasioni di aggregazione. Domenica 4 ottobre si è tenuto il raduno, al ristorante «Il Murett» di Bulgarograsso, del team Artedeimotori.

Un raduno partecipato

Il gruppo di ragazzi, attivo dal 20024, è riuscito nuovamente a riunire 124 macchine con più di 500 persone accorse per osservare da vicino le vecchie glorie. “Oltre ai numeri, il traguardo più importante di domenica è stato vedere tantissimi ragazzi e ragazze guidare col sorriso e spensieratezza le auto dell’età dei loro genitori», afferma Riccardo Baruffaldi, fondatore del gruppo. Il raduno, ad accesso libero e completamente gratuito, ha visto giungere vetture di ogni epoca, dalle auto del dopoguerra fino alle più moderne youngtimer. Non è mancato nemmeno l’aspetto agonistico, se così vogliamo chiamarlo. A differenza dei raduni precedenti, sul podio delle auto più votate si sono visti due mezzi di proprietà di altrettanti under 30. A vincere la quinta edizione, uno dei due ragazzi a bordo di una splendida Lancia Augusta del 1935.

Un sodalizio unito dalla passione

Artedeimotori si conferma così come un sodalizio spontaneo in forte crescita. Con base operativa a Limido Comasco, si è fatto conoscere anche sul territorio dell’Olgiatese organizzando diversi raduni. “Mediamente ne facciamo due o tre all’anno – spiegano dal gruppo. Uno in primavera, uno a settembre o a ottobre e uno nel mese di dicembre. L’obiettivo è di condividere una passione e, perché no, stimolare la curiosità di altre persone, avvicinandole a questo mondo”.