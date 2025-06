Le donne di Modigliani in Sala Torchio

Avvicinare le persone all’arte portandola in luoghi non convenzionali e renderla accessibile al grande pubblico: sono queste le premesse che porteranno Amedeo Modigliani a Carimate.

Dall’incontro tra la Pro Loco con i curatori Sergio Banchellini e Eugenio Lanzetta è quindi nata la possibilità di portare la mostra "Lo sguardo delle donne" nella cornice medievale di Carimate, che porterà in Sala Civica del Torchio delle litografie di alcune delle immagini più emblematiche del pittore.

La genesi dell'iniziativa

Spiegano i curatori:

"L'idea è nata dal fatto che noi, come Elv – Culture of innovation, cerchiamo di portare l’arte in luoghi non convenzionali per avvicinare le persone all’arte. L’esposizione mostrerà l’universo femminile dipinto da Modigliani, un universo fatto di eleganza, introspezione e forza interiore. Le donne di Modigliani sono emancipate e ritratte in tutte le loro sfaccettature: non faceva distinzioni tra donne altolocate e quelle provenienti dai ceti più bassi. Modigliani le ha ritratte tutte dando loro dignità e forza".

Litografie in mostra

La mostra, dopo le tappe di Padova, Milano e Cerreto d’Asti, porterà nel borgo alcune litografie realizzate partendo dalle opere di Modigliani:

"Sono stampe di altissima qualità realizzate dal maestro stampatore Giuliano Grittini su carta francese da 350 gr hahnemuhle, sembra si vedano le pennellate. Inoltre ciascuna opera è accompagnata dalla certificazione di autenticità e qualità sottoscritta da Christian Parisot, presidente di Modigliani Archives Legales".

Saranno 20 le litografie esposte:

"Sono opere che provengono da istituzioni museali e collezioni private che non sono quindi accessibili al pubblico. Con questa mostra vogliamo tenere viva la memoria di Modigliani e rendere la sua arte alla portata di tutti".

Una mostra inclusiva

Lo sguardo delle donne sarà un’esposizione accessibile e inclusiva. Concludono i curatori:

"Sarà possibile partecipare anche a un’esperienza immersiva attraverso una galleria virtuale con la quale il pubblico “entrerà” in 4 celebri quadri di Modigliani. Ci saranno inoltre dei qr code che spiegheranno le opere e testi in braille per rendere la mostra ancora più inclusiva e avvicinare tutti all’arte del livornese".

Il commento della Pro loco

Afferma Marina Domenichelli, presidente della Pro Loco:

"Questa iniziativa rappresenta una straordinaria occasione per Carimate di connettere la propria identità storica e culturale con un nome internazionale dell’arte come Modigliani. Un progetto che parla di bellezza, inclusione e partecipazione attiva della comunità".

La mostra verrà inaugurata sabato 14 giugno alle 16 e resterà aperta anche domenica 15 giugno dalle 10 alle 18 in concomitanza anche con la manifestazione "Star Bene a Carimate", anch’essa organizzata dalla Pro loco.