Le iniziative e le proposte dell’Associazione Anziani e Pansionati

Dopo la pausa per le festività pasquali riprenderanno le iniziative e le proposte dell’Associazione Anziani e Pensionati di Cantù.

Il programma

Il sodalizio ha in programma diversi appuntamenti anche per il mese di aprile. Come da consuetudine non mancheranno gli eventi danzanti. Il primo si terrà domenica 12 aprile, dalle 15.30, con la musica di Remo Erbisini. Il secondo pomeriggio danzante di aprile sarà domenica 19: a far ballare tutti ci penserà Gina Flisi. Infine, balli anche il 26 con la musica di Flora e Vinz. Per martedì 14 il sodalizio propone invece una camminata in compagnia. Il percorso è ancora da decidere, ma l’appuntamento si terrà alle 15.30. Chi volesse partecipare può comunicare la propria adesione in segreteria. Le novelle di Luigi Pirandello saranno invece al centro dell’incontro con la professoressa Alberta Molteni che si terrà giovedì 16 alle 15.30. Mercoledì 29 aprile, inoltre, misurazione di pressione e glicemia, su prenotazione, dalle 8 alle 9.30.Infine, proseguono ogni lunedì dalle 15 le prove del coro «Semper Alegher», guidato dal maestro Franco Scarpa, e le lezioni di ginnastica il lunedì, dalle 15.30, e il mercoledì dalle 15.