Le luminarie di Natale saranno accese il 29 novembre

L’accensione delle luminarie natalizie a Cantù sarà il 29 novembre.

Il Natale in città

Ad annunciarlo è stato l’assessore alla Cultura Isabella Girgi, che ha anche illustrato alcune degli elementi che comporranno l’offerta di eventi natalizia destinata alla città di Cantù. «Voglio premettere che un po’ di suspense la voglio lasciare ai canturini e quindi non rivelerò tutto il programma natalizio già adesso – ha raccontato l’amministratore comunale – Posso però dire che anche quest’anno è confermata la pista del ghiaccio, che tanto successo ha avuto nelle edizioni passate. Per quanto riguarda l’accensione delle luminarie, è in programma il 29 novembre, quindi con qualche giorno d’anticipo perché in questo modo vogliamo agevolare le attività commerciali della nostra città».

Il tradizionale albero in piazza

Non mancherà ovviamente anche quest’anno il grande albero di Natale in piazza Garibaldi.«L’organizzazione di tutta la manifestazione quest’anno sarà del Comune, con il quale collaboreranno associazioni e cooperative del territorio. Il programma prevede eventi per tutte le età, con una particolare attenzione ovviamente rivolta ai bambini».