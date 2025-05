Le margherite di Aido in piazza Garibaldi per la Festa della Mamma

Che festa della mamma sarebbe senza la margherita di Aido Cantù? Si ripete anche quest’anno la bella iniziativa promossa dalla sezione canturina dell’Associazione italiana per la donazione di organi (Aido), che ha la propria sede negli spazi dell’Avis Cantù, in via Alciato.

L'iniziativa

Domani, domenica 11 maggio, infatti, in occasione della festa della mamma, i volontari dell’associazione saranno in via Matteotti, in prossimità di largo XX Settembre, a distribuire le margherite Aido. In modo particolare saranno presenti nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 14. Il doppio obiettivo dell’iniziativa promossa dall’associazione guidata da Sergio Cattaneo, è da un lato quella di festeggiare la festa di tutte le mamme e dall’altro promuovere una raccolta fondi a sostegno del sodalizio.

L'offerta

Per ogni margherita, l’offerta richiesta è pari a 15 euro. L’associazione ha comunicato, inoltre, che visto il successo riscontrato nelle passate edizioni, chi fosse interessato ha anche la possibilità di prenotare la propria margherita per poi ritirarla domani, domenica, in via Matteotti. La prenotazione può essere effettuata chiamando il numero 3331099638. L’iniziativa, che avrà luogo anche in caso di pioggia, è stata realizzata in collaborazione con Garden Bedetti.