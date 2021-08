La squadra dei giovani atleti del Gruppo sportivo di Villa Guardia, particolarmente colpita dalla perdita del compagno e amico Maxwell Osei, annegato nel 2019, si sta impegnando a sostenere i più bisognosi. E questa volta dà vita a un’iniziativa lodevole in favore di Casa Nazareth di Como.

Le "multe" dei ragazzi del Gruppo Sportivo di Villa Guardia aiutano la mensa del povero di Como

"Abbiamo istituito delle multe un po’ particolari: invece del denaro, per pagare le sanzioni, si usava cibo o generi di prima necessità" spiegano dalla società. Così, l’atleta che arrivava in ritardo agli allenamenti doveva pagare pegno portando una scatoletta di tonno o un bagno schiuma, lo stesso anche per chi veniva ammonito per un brutto fallo. L’iniziativa si è conclusa con cinque scatoloni di generi di prima necessità che sabato 24 luglio sono stati consegnati.

